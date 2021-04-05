2021/04/05 | 18:58 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 5 أبريل 2021 | 06:55 مساءً

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الصحة تكشف نسبة الاقبال على اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن هناك إقبالاً كبيراً للمواطنين على تلقي لقاحات كورونا.



وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن، في بيان تلقته"عين العراق نيوز" إن "العدد التراكمي للملقحين وصل إلى أكثر من 103 آلاف متلقٍ للقاح"، مشيرة إلى أن "هذا يدل على مدى ادراك ووعي المواطن العراقي على ضرورة اخذ اللقاح وتجاهل الاشاعات المغرضة على اللقاحات".



واكدت أن "اللقاحات التي دخلت الى العراق والتي ستصل في الأسابيع المقبلة جميعها آمنة وفعالة للاستخدام البشري ومقرة من قبل منظمة الصحة العالمية، وأثبتت فعاليتها".



وأكدت أن "الوزارة لم تسجل اي مضاعفات أو أعراض شديدة أو خطيرة لغاية هذه اللحظة سواء كان اللقاح سينوفارم الصيني أو استرازنيكا"، لافتة إلى أن "اللقاحات بصورة عامة لها فترة زمنية محدده فلقاح استرازنيكا يكون على جرعتين بين الاولى والثانية فترة 4 الى 12 اسبوعا".



ولفتت إلى أن "هناك دراسات علمية معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية أثبتت أنه كلما زادت المدة بين الجرعتين كلما كان اللقاح اكثر فعالية لتكوين المناعة مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية بين الجرعتين وحتى بعد الجرعة الثانية لحين تقليل الاعداد بصورة كبيرة والوصول الى المناعة المجتمعية".

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