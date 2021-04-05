سوران طاهر يبحث مع القنصل اليوناني آخر التطورات

2021/04/05 | 19:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات الدكتور سوران جمال طاهر في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني بمحافظة اربيل اليوم الاثنين 5/4/2021، (ايفوثيموس كوستوبولوس) القنصل اليوناني العام في اقليم كوردستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره مسؤول بورد العلاقات الخارجية سركوت محمد غفور، اهم واخر التطورات الامنية والسياسية في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة، مؤكدين، ان معالجة اغلب القضايا العالقة وخصوصا بين بغداد واربيل يتم فقط عبر الحوار والتفاهم، وهو ما تجسد في الزيارات المتكررة للرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني الى بغداد، والزيارات المستمرة للفريق المفاوض لحكومة الاقليم التي تكللت بالنجاح عقب اجراء جلسات واجتماعات حوار مستمرة.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على تمتين العلاقات الثنائية بين الشعب الكوردي ودولة اليونان من الجوانب العلمية والتراثية بما يخدم الشعبين الصديقين.

PUKmedia

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