افتتاح مركز لدراسة وفحص كورونا في ناحية بردرش

2021/04/05 | 19:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح مركز لدراسة وفحص كورونا في ناحية بردرش التابعة لقضاء آكري بمحافظة دهوك، من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ارام محمد قادر ووزير الصحة في اقليم كوردستان الدكتور سامان برزنجي ورئيس جامعة دهوك.

وقال وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان الدكتور ارام محمد خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين حضره مراسل PUKmedia، ان افتتاح المركز مساهمة مهمة للقطاع الصحي في هذه المنطقة، مضيفا ان وزارة التعليم العالي ومنذ بداية ظهور كورونا كانت لها الدور الجيد وبالتنسيق مع وزارة الصحة في تقديم خدمات الفحص للمواطنين.

من جانبه شكر وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي خلال المؤتمر جامعة دهوك ووزير التعليم العالي، مشيدا بدور الوزارة الهام، خاصة في المجال الصحي.

من جهته، قال المشرف على مختبرات كورونا في محافظة دهوك الدكتور جاسم محمد عبدو، ان عمل هذا المركز هو اجراء بحوث حول ملفات كورونا واللقاحات التي يتم استخدامها، ويدار المركز من قبل بورد من المختصين، فضلا عن ان طلبة الماجستير والدكتوراه بامكانهم اجراء بحوثهم ودراساتهم في هذا المركز.

PUKmedia جمال سركتي- تصوير: شاد ابراهيم

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