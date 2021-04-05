2021/04/05 | 19:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت نقابة المعلمين، الاثنين، موقفها من مطالب المحاضرين المحتجين على عدم تثبيتهم على الملاك الدائم وفق موازنة العام الحالي التي أقرّها البرلمان الأسبوع الماضي. وقال نقيب المعلمين عباس السوداني، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إن “النقابة تدافع عن منتسبيها، وان المحاضرين قدموا الكثير في خدمة العراق لاسيما في المناطق …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المعلمين تعلن موقفها من مطالب المحاضرين المحتجين على عدم التثبيت) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة المعلمين تعلن موقفها من مطالب المحاضرين المحتجين على عدم التثبيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).