أمانة مجلس الوزراء: خطة خاصة لإعادة إعمار المناطق المحررة

2021/04/05 | 19:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلامي أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن من أهم أولوياتها إنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطق سكناهم، مشيرة إلى وضع خطة خاصة لإعادة إعمار المناطق المحررة.وقال الناطق باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة تولي اهتماماً خاصا بملف النازحين، حيث وضعت ذلك ضمن أولوياتها في البرنامج الوزاري ضمن الخطة التي رستمها لإنهاء ملف النازحين، وإخلاء المخيمات كافة، وإعادة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم".وأضاف، أن "هنالك الكثير من الإجراءات والقرارات الصادرة، كان آخرها قرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الخطة الوطنية لإعادة النازحين، التي أعدتها وزارة الهجرة والمهجرين، فضلا عن الكثير من الإجراءات".وأشار إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء رعت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع المنظمات الدولية والدول المانحة، كان آخرها عقد اجتماع، قبل أسبوعين، بحضور سفراء الدول المانحة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الـ UMP وعدد من المنظمات الدولية الساندة لهذا الملف".وتابع أن "الاجتماع أسفر عن وضع خطة خاصة لإعادة إعمار المناطق المحررة، ودعم جهد الاستقرار فيها، حيث إن الخطة الأساسية هي إعادة إعمار البنى التحتية وتوفير الخدمات الضرورية، كالخدمات الصحية والتربوية وتأهيل المنازل المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية، ودعم جهد الاستقرار".ولفت إلى أن "جميع جهود الوزارات تدخل ضمن هذا العمل الاستثنائي الخاص بملف النازحين، وإعادة الإعمار الخاص بالمناطق المحررة".

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