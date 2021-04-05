السعودية تعلن شروط أداء العمرة والصلوات في الحرمين خلال رمضان

2021/04/05 | 19:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: صرح مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، بأنه تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة عن الجهات المختصة.وأوضح المصدر وفقاً لبيان للوزارة اليوم الاثنين، أنه …

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