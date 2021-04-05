انصفوا المحاضرين فهم ثروة وطن

2021/04/05 | 19:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: وليد الطائي

عندما يتراكم الظلم يتسبب بهدم الأسوار

كل الأسوار، فلا تعتقد هذه الطبقة

السياسية التي تربعت على عرش العراق منذ

عام الفين وثلاثة وإلى اليوم، إنها

قادرة على حماية اسوارها وقصورها

بشعار

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