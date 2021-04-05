2021/04/05 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الإثنين، شروطاً جديدة لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك، تتناسب والاجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.وذكرت الوزارة في بيان، اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تعلن شروطاً جديدة لأداء العمرة خلال رمضان المركز الخبري الوطني.

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