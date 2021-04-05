بغداد: اعتقال ’عنصر بارز’ في التنظيم بعد مراجعته دائرة رسمية

2021/04/05 | 19:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت القوات الأمنية، الاثنين، من اعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش خلال مراجعته دائرة المصابين والجرحى في هيئة التقاعد العامة بالعاصمة بغداد.

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وذكر مصدر أمني لـ "ناس" (5 نيسان 2021)، انه "بعد تدقيق سجله تبين وجود قيد جنائي بحقه، وبعد التحقيق والتدقيق من قبل الجهات الامنية تبين انه احد عناصر تنظيم داعش وعليه اوامر قبض".

ولفت المصدر الى ان "مذكرة القاء قبض نفذت بحقه من قبل القوات الأمنية".

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