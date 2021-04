2021/04/05 | 19:20 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔹اللاعبون سيتوجهون غداً الى موقع شركة الموانئ للمطالبة بمستحقاتهم المالية ..🔹محترفو الميناء اعلنوا الاضراب وبالتالي لن يسافروا مع نادي الميناء الى بغداد الا اذا استلموا رواتبهم ..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاعبو كرة نادي الميناء يهددون بعدم السفر الى بغداد لخوض مباراة الكرخ في الجولة المقبلة بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

