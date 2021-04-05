شرطة بغداد تعلن القبض على مجموعة من المطلوبين بجرائم جنائية مختلفة

2021/04/05 | 19:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاثنين، القبض على مجموعة من المتهمين والمطلوبين بجرائم جنائية مختلفة خلال 24 ساعة الماضية.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكنت مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة من القبض على قاتل، فيما نفذت مفارز المديرية ١٦ أمرا للقبض وفق مواد قانونية مختلفة، بالإضافة إلى …

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