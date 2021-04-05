لجنة تفتيش خليجي في البصرة تطلعُ على المستشفى التركي وفندق مناوي باشا

2021/04/05 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

اطلعت اللجنة الخليجية، المُكلفة بفحص المنشآت الرياضية والخدمية في البصرة، اليوم الاثنين (5-4-2021)، على مشروع المستشفى التركي قيد الانجاز وفندق مناوي باشا في محافظة البصرة، يرافقهم الدكتور عباس التميمي، مدير صحة البصرة، ومدير شباب ورياضة البصرة صادق خضر.

وذكر الوفد الاعلامي المرافق للجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" وقدمّ مديرُ المشروع، إبراهيم عباس، شرحا مفصلا عن المستشفى ونسب الانجاز العالية، إذ من المؤمل افتتاحها مطلع ايلول المقبل بطاقة استيعابية 492 سريراً، وبمساحة 75 ألف متر مربع، وستة طوابق".



مشيرا الى،" وصول الأجهزة الطبية الحديثة من مناشئ عالمية معتمدة، فضلا عن توفير الأجهزة الطبية الخاصة بالإصابات الرياضية والعلاج الطبيعي، وأجهزة المفراس والرنين والأشعة".

يُشار إلى ان المستشفى تبعد 7 كيلومترات عن مدينة البصرة الرياضية، ويربطها طريق سريع، و12 كيلو متر عن مركز مدينة البصرة.

وعقب ذلك، توجهت اللجنة الى فندق مناوي باشا الذي يعد من الفنادق المميزة في مدينة البصرة، بطاقة استيعابية 140 غرفة، وقاعتين كبيرتين للاجتماعات.

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