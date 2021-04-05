2021/04/05 | 19:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الى البصرة .وقال مصدر بالمحافظة " ان الوزير درجال توجه لزيارة المدينة الرياضية بصحبة محافظ البصرة.اسعد العيداني والوفد الخليجي ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة يصل الى محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب والرياضة يصل الى محافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).