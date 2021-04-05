خلف عبد الصمد : منح اعفاءات كمركية لمصر والاردن تهديد للاقتصاد العراقي

2021/04/05 | 19:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد النائب عن دولة القانون خلف عبد الصمد ان : منح اعفاءات كمركية لمصر والاردن تهديد للاقتصاد العراقي.ودعا في بيان صحفي الى : تمكين الفقراء من العراقيين من خلال تشغيلهم بدلا عن منح اعفاءات كمركية لبضائع اردنية و مصرية .واكد عبد الصمد ان : منح الحكومة العراقية اعفاءات كمركية متبادلة مع جمهورية مصر و مملكة الاردن يهدد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.ودعا الحكومة الى : التراجع عن منحها اعفاءات كمركية للدولتين في الوقت الذي كان الاولى فيه ان تقوم بدعم المنتج الوطني و توفر له التسهيلات .واوضح ان : على الحكومة التفكير في كيفية تشغيل جيوش العاطلين عن العمل في المصانع العراقية و تشجيع المشاريع الانتاجية بدلا عن منح اعفاءات كمركية.وبين عبد الصمد ان : مستويات الفقر في العراق خطيرة و على الحكومة ان تلتفت لتوفير الحياة الكريمة من خلال فرص عمل للفقراء بدلا من دعم الاردن و مصر./انتهى3

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