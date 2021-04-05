للمحصنين فقط.. السعودية تعلن ضوابط أداء العمرة في رمضان

2021/04/05 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء السعودية، الاثنين، إن السلطات ستمنح تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام بمدينة مكة لمتلقي لقاحات كورونا أو المصابين المتعافين وفق تصنيف خاص وبحسب نظام إليكتروني للحجز.

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