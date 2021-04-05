المرأة النيابية: تم تثبيت ميزانية الجندرية في موازنة 2021

2021/04/05 | 19:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو لجنة المرأة النيابية النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ريزان شيخ دلير تضمين قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري ميزانية مخصصة للتنوع الاجتماعي (الجندر).

وقالت النائبة ريزان شيخ دلير في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين، انها تقدم خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة بطلب لتثبيت ميزانية للتنوع الاجتماعي واستجابت اللجنة المالية النيابية لطلبها وادرجت ضمن مشروع القانون وتم التصويت على ذلك خلال التصويت على الموازنة.

وأضافت النائبة ريزان شيخ دلير بانه "في الدورة الانتخابية الماضية والدورات التي قبلها كان لدينا بمطالبة بتخصيص موازنة للتنوع الاجتماعي لان الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والامن يحتاج الى ميزانية معينة لتطبيقها، والعراق من 2014 ولغاية 2018 يمتلك خطة وطنية لتمكين المرأة، ومن 2018 وللآن لديه خطة وطنية لغاية 2022، لكن مع الاسف الشديد لم يكن هناك ميزانية في السنوات الماضية لتنفيذ هذه الخطط".

وتابعت قائلة "استطعنا في قانون موازنة 2021 تثبيت ميزانية لذلك، وهي موجود كموازنة جندرية للعمل على تمكين المرأة"، مشددا على انه "يجب علينا ان نفتخر كنساء عراقيات على اننا استطعنا تثبيت ذلك بقانون الموازنة".

PUKmedia / فائق إيزدي

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