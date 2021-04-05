محافظة عراقية تقرر فرض الحظر الشامل ابتداءً من مساء اليوم

2021/04/05 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، الإثنين (5 نيسان 2021)، بدء تطبيق حظر تجوال شامل في المحافظة، وخلال ساعات محددة، مبينة أن ذلك يأتي انسجاما مع قرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تقرر البدء بتطبيق حظر تجوال الشامل في عموم محافظة كركوك ،ومركز المدينة بشكل خاص اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة من فجر يوم غد".

وأوضحت، أن "ذلك يأتي انسجاما مع قرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية في العراق، وسيتم محاسبة المخالفين وفق التعليمات والضوابط المعتمدة وستتولى مفارز المرور حجز المركبات والمخالفين".

وقررت خلية الأمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في محافظة كركوك السبت الماضي، فرض حظر تجوال جزئي في المحافظة بخلاف ما ذهبت إليه الحكومة الاتحادية.

وقال بيان لمحافظة كركوك، ان "اجتماعا موسعا لخلية الأزمة عقد اليوم في مبنى محافظة كركوك، برئاسة محافظ كركوكً راكان سعيد الجبوري، رئيس خلية الازمة، وبعد الأستماع لتقرير قدمه مدير عام صحة كركوك عن الواقع الصحي وجهود مواجهة فيروس كورونا، والاستماع لأراء اعضاء مجلس النواب وخلية الأزمة، تقرر وبعد التصويت والدعم من قبل اعضاء مجلس النواب، التأكيد على الالتزام بمقرارات خلية الأزمة، مشيرا الى انه سيكون هنالك سماح بالحركة من الساعة السادسة صباحا وحتى السابعة مساء وتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر محافظة كركوك باستثناء دوام اقسام الحسابات والتدقيق في دوائر المحافظة لتمشية رواتب موظفي الدولة.

وتابع "يكون الدوام بدوائر الدولة الخدمية بنسبة 50% لضمان وصول الخدمات لمواطني كركوك ورعايتهم، بخاصة في الماء والكهرباء والبلدية والبلديات والزراعة وتجارة الحبوب والخزينة والقطاع النفطي"، لافتا الى ان الخلية الزمت بأن يكون دوام القوات الأمنية والمؤسسات الصحية بنسبة 100% .

وتابع بيان المحافظة، ان الخلية شددت على اغلاق مداخل كركوك ومنع القادمين من دخولها والسماح للموفدين بكتب رسمية بالحركة، منوها على فرض حظر تام بين كركوك والوحدات الادارية يبدأ من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

واشار الى ان الخلية اكدت على استمرار دوام دوائر ومؤسسات تجارة الحبوب والسايلوات على مدار الأسبوع وخلال يومي الجمعة والسبت للاستمرار بتسلم محصول الحنطة وانجاح الموسم الزراعي، منوهة على استمرار اغلاق المدارس والكليات ودور العبادة وقاعات الافراح والالعاب ومجالس العزاء والتجمعات الشعبية مع الالتزام بالتوعية والتثقيف وارتداء الكمامات والكفوف في مؤسسات الدولة والمحال .

واختتم بيان محافظة كركوك بالقول، ان خلية الزمة اكدت على "تسهيل عمل وسائل الأعلام المعتمدة في التوعية والتثقيف والتعاون واسناد جهود قواتنا الامنية وفرقنا الصحية ومؤسساتها بالتعاون والتنسيق مع مدير الاعلام والاتصال الحكومي".

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