الكعبي يطالب مجلس الوزراء باتخاذ قرار حاسم بتحويل الاساتذة المحاضرين المجانيين الى عقود

2021/04/05 | 19:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مجلس الوزراء بإتخاذ قرار حاسم في جلسته المنعقدة يوم غد الثلاثاء يقضي بتحويل المحاضرين المجانيين الى عقود وانهاء مظلوميتهم و معاناتهم التي طالت .واشاد الكعبي في بيان اليوم: بدور الاساتذة المحاضرين الذين قدموا خدمة جلية للأسرة التعليمية وللواقع التربوي في البلاد ولكافة ابنائنا واخوتنا الطلبة بشكل طوعي وبدون اجر يذكر وخلال ظروف صعبة مر بها بلدنا./انتهى3

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