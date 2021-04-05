العاهل الاردني يوكل لعمه الامير الحسن مسالة التعامل مع الامير حمزة

2021/04/05 | 19:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن الديوان الملكي الاردني ان الملك عبد الله الثاني اوكل لعمه الامير الحسن مسالة التعامل مع الامير حمزة.واوضح الديوان الملكي ان الامير الحسن تواصل مع الامير حمزة الذي اكد التزامه بنهج الاسرة الهاشمية./انتهى3

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