الديوان الملكي الأردني: الملك أوكل قضية الأمير حمزة إلى عمه

2021/04/05 | 19:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الملكي الأردني، الاثنين، أن الملك، عبد الله الثاني، أوكل إلى عمه الأمير الحسن بن طلال التعامل مع قضية الأمير حمزة.

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