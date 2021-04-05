2021/04/05 | 20:00 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 5 أبريل 2021 | 07:49 مساءً

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الكعبي يطالب الحكومة بإتخاذ قرار حاسم لتحويل المحاضرين المجانيين لـ"عقود"

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الاثنين، مجلس الوزراء باتخاذ قرار حاسم لتحويل المحاضرين المجانيين الى عقود.



وقال الكعبي، في بيان: "أطالب مجلس الوزراء باتخاذ قرار حاسم في جلسته المنعقدة يوم غد الثلاثاء، يقضي بتحويل الاخوة المحاضرين المجانيين الى عقود وانهاء مظلوميتهم و معاناتهم التي طالت".



وأضاف، أن "الاساتذة المحاضرين قدموا خدمة جلية للأسرة التعليمية وللواقع التربوي في البلاد ولأبنائنا واخوتنا الطلبة بشكل طوعي ومن دون اجر يذكر وخلال ظروف صعبة مر بها بلدنا".



وأغلق المحاضرون المجانيون، أمس الأحد، 13 مديرية تربية في عدة محافظات، في خطوة تصعيدية احتجاجاً على عدم تضمينهم بموازنة 2021.

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