2021/04/05 | 20:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الاثنين، كتباً رسمية إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان واللجنة المالية النيابية لإنصاف شريحة المحاضرين المجانيين.وذكر الخطابي في بيان، أنه “وجه ثلاثة كتب رسمية الى رئيس الجمهورية برهم صالح والى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فضلا عن توجيهه كتابا آخر الى اللجنة المالية النيابية”.وأضاف، أن “هذه الكتب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء يرسل كتاباً إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان لإنصاف المحاضرين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء يرسل كتاباً إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان لإنصاف المحاضرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).