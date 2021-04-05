الصحة العالمية: كورونا ينتقل من البشر لبعض الحيوانات

2021/04/05 | 20:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الاثنين، أن المنظمة أكدت إمكانية نقل البشر لعدوى فيروس كورونا المستجد إلى الكلاب والقطط المنزلية والمنك والأسود والنمور وكلاب الراكون، مشيرة إلى أن المنظمة تدرس تأثير الفيروس على أنواع الحيوانات الأخرى.

وقالت فوينوفيتش: "ينتشر فيروس "كوفيد-19" بشكل أساسي من خلال انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، ولكن هناك دليلا على انتقال العدوى من إنسان إلى حيوان لأنه فيروس حيواني المنشأ، حيث لم يتم تحديد الوسيط بعد".

وأضافت: "ثبتت إصابة العديد من الحيوانات، مثل المنك والكلاب والقطط المنزلية والأسود والنمور وكلاب الراكون، التي خالطت الأشخاص المصابين بفيروس "كوفيد-19".



وتجري الآن عملية دراسة تأثير الفيروس على الأنواع الأخرى من الحيوانات".

وأشارت فوينوفيتش إلى أنه "من المهم معرفة أنواع الحيوانات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من أجل تجنب تفشي المرض في المستقبل".

وعلم سابقا أن روسيا سجلت لقاح "كارنيفاك كوف" وهو أول لقاح واق من كورونا في العالم مخصص للحيوانات.

PUKmedia

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