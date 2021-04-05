2021/04/05 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم الإثنين، الانتهاء من ملف مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة “قريباً” بعد التخصيصات المالية الاخيرة لوزارة المالية لدفعها.وقال الجبوري، في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تؤكد قرب انهاء ملف مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين للحنطة المركز الخبري الوطني.

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