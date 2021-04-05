2021/04/05 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أصدر الديوان الملكي الأردني، اليو الإثنين، بياناً بشأن الأمير حمزة مدبر الانقلاب.وجاء في بيان الديوان الملكي الذي تابعه “المركز الخبري الوطني”: “في ضوء قرار الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوان الملكي الأردني يصدر بياناً بشأن الأمير حمزة المركز الخبري الوطني.

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