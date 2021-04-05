المالية النيابية تكشف عن حجم الاقتراض في موازنة 2021

2021/04/05 | 20:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيكشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن حجم الاقتراض الداخلي والخارجي في موازنة 2021.وقال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجموع الاقتراض الجديد في موازنة 2021 الخارجي يبلغ أكثر من ملياري دولار كسقف، لكن كاقتراض حقيقي لا يتجاوز الـ 350 مليون دولار، أما الدين الداخلي فلن يتجاوز الـ 5 تريليونات من البنك المركزي عند الحاجة".وأشار الجبوري إلى أن "هناك فقرة في موازنة 2021 تتضمن تثبيت المتعاقدين من خلال استحداث درجات وظيفية على شرط أن تتحمل النفقات الدائرة المختصة دون تحميل خزينة الدولة اعباء مالية".ولفت الى أن "موازنة العام الحالي تضمنت درجات وظيفية لوزارات الصحة والدوائر الخدمية والماء والمجاري وامانة بغداد وسيكون مجلس الخدمة الاتحادي مشرفاً عليها".

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