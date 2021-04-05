2021/04/05 | 20:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة تعلن غلق ملف المستحقات المتأخرة لمسوقيّ محصول الحنطة قريبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/05 | 20:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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