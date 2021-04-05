2021/04/05 | 20:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك قررت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، الاثنين، تطبيق حظر التجوال الشامل في عموم المحافظة اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء اليوم، وحتى الخامسة من فجر يوم غد. وذكرت القيادة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تقرر البدأ بتطبيق حظر تجوال شامل في عموم محافظة كركوك، ومركز المدينة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات كركوك تقرر فرض الحظر الشامل في المحافظة ابتداءً من مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات كركوك تقرر فرض الحظر الشامل في المحافظة ابتداءً من مساء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).