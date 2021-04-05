أسعار النفط العالمية تهبط نحو 61 دولاراً للبرميل

2021/04/05 | 20:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هبط سعر خام "برنت"، مساء اليوم الاثنين، بمقدار فوق 5% إلى 61,58 دولار مقابل البرميل.

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