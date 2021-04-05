2021/04/05 | 20:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد بيان للديوان الملكي الهاشمي في الأردن، اليوم الاثنين، بأن الملك عبد الله الثاني كلف عمه الحسن بمهمة التواصل مع الأمير حمزة بن الحسين.

وجاء في بيان الديوان الهاشمي أنه “في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن”.

وكانت حكومة الأردن أفادت بأن الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطون في مؤامرة حيكت ضد المملكة.

من جهته، قال الأمير حمزة بن الحسين في مقطع فيديو سابق إنه “قيد الإقامة الجبرية”، معتبرا أن اتهامه بالتخطيط للانقلاب على أخيه والمس بالأمن القومي لبلاده، “أكاذيب الهدف منها التغطية على التراجع” في الأردن.

كما أكد الأمير في آخر فيديو له أنه سيخالف أوامر الجيش الأردني بوقف الاتصالات مع العالم الخارجي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملك الأردني يكلف عمه بمهمة التواصل مع الأمير حمزة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملك الأردني يكلف عمه بمهمة التواصل مع الأمير حمزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).