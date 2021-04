اللجنة الخليجيّة تطلعُ على المستشفى التركي وفندق مناوي باشا

2021/04/05 | 20:21 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلعت اللجنة الخليجية، المُكلفة بفحص المنشآت الرياضية والخدمية في البصرة، اليوم الاثنين (5-4-2021)، على مشروع المستشفى التركي قيد الانجاز وفندق مناوي باشا في محافظة البصرة، يرافقهم الدكتور عباس التميمي، مدير صحة البصرة، ومدير شباب ورياضة البصرة، صادق خضر.وقدمّ مديرُ المشروع، إبراهيم عباس، شرحا مفصلا عن المستشفى ونسب الانجاز العالية، إذ من المؤمل افتتاحها مطلع

