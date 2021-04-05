الصيدلي: الحكومة ضعيفة.. والسلاح المنلفت فوق القانون

2021/04/05 | 20:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، محمد اقبال الصيدلي، الأثنين، وجود معوقات كثيرة تواجه العراق لاعادة هيبته، مشيرا إلى ان السلاح المنفلت اصبح سطوته تفوق سطوة سلاح الدولة واصبح المتعاملون فيه يجدون انفسهم فوق القانون.

وقال الصيدلي في تصريح لـ NRT عربية (5 نيسان 2021) ان "موقف العراق مما حصل في الاردن يعكس العلاقة بين الشعبين والحكومتين ولم يكن موقفا رسميا فقط بل فعاليات جماهيرية واعلامية وسياسية كثيرة قدمت موقفا واضحا في هذا الموضوع".

وأضاف الصيدلي، ان "استقرار الأردن أو اي دولة مجاورة بالتأكيد ينعكس ايجابا على استقرارالعراق" مبينا، ان "التغيرات الدراماتيكية التي تحصل في اي دولة تلقي بظلالها على الدول الاخرى وان موقف العراقيين واضح من الاردن شعبا وحكومة".

وأشار الصيدلي الى ان "العراق لم يستعد هيبته ولا سيادته ولا استقراره الكامل"، معللا ذلك "بالتغيير الكبير الذي حصل لدرجة لم يستوعبه الشعب العراقي ولا الطبقة السياسية "مردفا ان "معوقات كثيرة تواجه العراق لاعادة هيبته والسيطرة على الجماعات الخارجة عن القانون والذين يستخدمون السلاح المنفلت الذي ازداد في الأونة الاخيرة واصبح سطوته تفوق سطوة سلاح الدولة واصبح المتعاملون فيه يجدون انفسهم فوق القانون".

ولفت الى انه "لا نستطيع توصيف الحكومات المتعاقبة من ضمنها الحكومة الحالية بالقوية والمتماسكة فهناك حالات ضعف كثيرة، ابرزها غياب سيادة القانون والحكومة اذا لم تنظر بعين واحدة لجميع المحافظات والتشكيلات السياسية دون مجاملة فلن يستقيم الوضع".

وتابع الصيدلي، ان "العراق يواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية وتحديات تخص هيكلية الدولة وطبيعة النظام السياسي وسيتعقد الوضع أكثر اذا لم يتفق السياسيون بينهم على دعم الحكومة".

وعن التحركات العراقية مع دول الجوار قال الصيدلي ان "التحركات الحكومية باتجاه العمق العربي تحركات جيدة تعيد العراق الى وضعه الطبيعي، ولكن لا تكفي في ان تكون من الجانب الحكومي فقط بل يجب ان يؤمن بها النظام السياسي ولا بد من علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار".





واختتم "لا نريد لمحور ان يختتطف العراق على حساب محاور أخرى والعراق سيد في هذه المنطقة وينبغي ان يعود سيدا كما كان".

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