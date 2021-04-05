لجنة نيابية في العراق: القمة الثلاثية مع مصر والأردن أُجلت ولم تلغَ

2021/04/05 | 20:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: شددت لجنة العلاقات الخارجية النيابية في العراق، اليوم الاثنين، على ضرورة إجراء دول المنطقة استثمارات في العراق، مشيرة إلى أن القمة الثلاثية المقرر عقدها في بغداد أجلت ولم تلغَ.وقال ظافر العاني عضو اللجنة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن …

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