المعهد القضائي يوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في بغداد

2021/04/05 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعهد القضائي يوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الامريكية في بغدادبغداد / إعلام القضاءبحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان وقعت مدير عام المعهد القضائي السيدة فاتن محسن هادي مع رئيس الجامعة الامريكية في بغداد الدكتور مايكل مولنكس اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٤/٥ مذكرة تفاهم بين المعهد القضائي والجامعة الامريكية في بغداد تضمنت تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والدعم الاكاديمي في الاختصاصات القانونية.وذكر مراسل مجلس القضاء الاعلى ان "الجامعة الامريكية في بغداد قدمت منحة تعليم اللغة الانكليزية لعدد من السادة القضاة".وقد حضر التوقيع القضاة الدارسين ونائبي رئيس الجامعة الامريكية كلا من السفير السيد جون منزي والسيد مايكل مكلن وعدد من اساتذة الجامعة التدريسين.

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