العراقية الرياضية تحصل على حقوق نقل مباراتي الزوراء والجوية بأبطال آسيا

2021/04/05 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف مدير قناة العراقية الرياضية حيدر شكور اليوم الاثنين، أن قناته حصلت على حقوق بث مباراتي الزوراء والوحدة الاماراتي ، والجوية والوحدة السعودي، الاربعاء المقبل.

وقال شكور في حديث لـ (بغداد اليوم)،أن" شبكة الاعلام العراقي حرصت على نقل المباراتين وتم الاتفاق بالفعل مع الجهات المسؤولة لنقل اللقاءين من ابو ظبي ومكة المكرمة".

وأضاف، " مباراة الزوراء والوحدة الاماراتي والتي تقام على ملعب آل نهيان الدولي ستقام عند الساعة السادسة و40 دقيقة من مساء الاربعاء المقبل، فيما تقام مباراة الجوية والوحدة السعودي عند الساعة الثامنة و45 دقيقة على ملعب الشراع بمكة المكرمة".

وكان وفدا الزوراء والجوية قد وصلا امس الاحد الى ابو ظبي وجدة قبل لقاء الفريقين الاربعاء.

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