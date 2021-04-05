المعهد القضائي يوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الامريكية ببغداد

2021/04/05 | 20:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وقع المعهد القضائي العراقي، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في بغداد، لتعزيز التعاون في عدة مجالات.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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