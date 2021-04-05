2021/04/05 | 20:31 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الأثنين 5 أبريل 2021 | 08:07 مساءً

| عدد القراءات : 24

وزير التجارة: ملف مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة سينتهي قريبا

اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، الانتهاء من ملف مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة قريبا بعد التخصيصات المالية الاخيرة لوزارة المالية لدفعها.



وذكرت الوزارة في بيان، ان"وزارة التجارة استلمت مؤخرا مبالغ تصل الى 561 مليار دينار عراقي لدفع المستحقات المتبقية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة".



وأكد الجبوري، ان"وزارة التجارة عملت بجهود كبيرة وبدعم السيد رئيس الوزراء، للانتهاء من ملف دفع المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين عن ماسوقوه من محصول الحنطة للموسم التسويقي 2020 والوزارة وبعد استلام المبالغ مالية بدأت خطة للانتهاء من هذا الملف في بغداد والمحافظات".



وبشأن مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الشلب، اشار الوزير الجبوري الى، ان"التجارة بدأت ايضا بتوزيع مانسبتة 10% من مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الشلب للعام 2021".



واوضح الجبوري، ان"دعم الفلاحين والمزارعين يأتي في اطار اهتمامات الحكومة المركزية، لغرض توفير الامن الغذائي ودعم الفلاح العراقي من خلال خطة التسويق ودفع المستحقات رغم المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة: ملف مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة سينتهي قريبا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة: ملف مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة سينتهي قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).