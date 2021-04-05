"نصف فرحة"... مسيحيو الشرق يحتفلون بعيد الفصح وسط جائحة فتاكة وأزمات اقتصادية وحروب

2021/04/05 | 20:45 - المصدر: فرانس 24

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حروب وأزمات اقتصادية ثم جائحة فيروس كورونا التي أتت على أرواح الآلاف..



احتفل مسيحيو الشرق الأوسط عيد الفصح هذا العام بـ"نصف فرحة"، فمن ناحية لم يستطع البعض زيارة الأهل والأقارب ومن ناحية أخرى لم يكن في مقدرة بعض الأسر شراء حتى زينة الاحتفال.



من القدس إلى دمشق كيف استقبل مسيحيو الشرق عيد الفصح لهذا العام؟

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