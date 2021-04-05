القضاء العراقي يوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية ببغداد

2021/04/05 | 20:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وقع المعهد القضائي، الاثنين، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية في بغداد.

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وذكر بيان لاعلام القضاء، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 نيسان 2021)، أنه "بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، وقعت مدير عام المعهد القضائي فاتن محسن هادي مع رئيس الجامعة الامريكية في بغداد مايكل مولنكس مذكرة تفاهم بين المعهد القضائي والجامعة الامريكية في بغداد تضمنت تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والدعم الاكاديمي في الاختصاصات القانونية".

وأضاف البيان أن "الجامعة الامريكية في بغداد قدمت منحة تعليم اللغة الانكليزية لعدد من السادة القضاة".

وأشار الى أنه "قد حضر التوقيع القضاة الدارسين ونائبي رئيس الجامعة الامريكية كلا من السفير جون منزي ومايكل مكلن وعدد من اساتذة الجامعة التدريسين".

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