2021/04/05 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع المعهد القضائي العراقي، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع الجامعة الامريكية في بغداد.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، إنه “بحضور رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وقعت مدير عام المعهد القضائي فاتن محسن هادي مع رئيس الجامعة الامريكية في بغداد مايكل مولنكس اليوم، مذكرة تفاهم بين المعهد القضائي والجامعة الامريكية في بغداد تضمنت تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والدعم الاكاديمي في الاختصاصات القانونية”.

وأضاف البيان، ان “الجامعة الامريكية في بغداد قدمت منحة تعليم اللغة الانكليزية لعدد من القضاة”.

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