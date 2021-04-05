هبوط سعر خام “برنت” إلى 61,58 دولار للبرميل

2021/04/05 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هبط سعر خام “برنت”، مساء اليوم الاثنين، بمقدار فوق 5% إلى 61,58 دولار مقابل البرميل.

وفي وقت سابق هبطت أسعار النفط أكثر من 3 % خلال التعاملات اليوم الاثنين، إذ طغى أثر زيادة في الإمدادات من أوبك+ وارتفاع الإنتاج الإيراني على علامات على تعاف اقتصادي قوي في الولايات المتحدة وتوقعات بتعاف أكبر للطلب في 2021.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهما،(وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+)، يوم الخميس على رفع الإنتاج الشهري في الفترة بين شهري مايو ويوليو.



كما تعزز إيران المعفاة من إجراء تخفيضات طوعية، أيضا من إمداداتها.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم يونيو 2,11 دولار بما يعادل 3.3% إلى 62.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:21 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 2,27 دولار أو 3,7 % إلى 59,18 دولار للبرميل.

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