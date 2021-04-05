6 اطعمة تحافظ على صحة الدماغ

2021/04/05 | 20:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اظهرت دراسة جديدة، نشره موقع "أف.



بي.



ري" الروسي ان صحة الدماغ تعتمد على مجموعة كبيرة من العوامل، من بينها الاطعمة التي تحتوي على مضادات الاكسدة والدهون الفسفورية.

واورد التقرير 6 اغذية ضرورية للدماغ كما يأتي:

1- الشوكولاتة السوداء: تكمن الرغبة في إنقاص الوزن وراء رفض الكثير من الناس تناول الشوكولاتة، وحسب الخبراء، تحتوي الشوكولاتة السوداء على الكثير من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من الآثار الضارة للجذور الحرة.

والجذور الحرة جزيء (أو ذرة) يحتوي على واحد أو أكثر من إلكترونات غير مزاوجة (unpaired electron) مما يجعلها غير مستقرة وشديدة التفاعل، وتهاجم الجذور الحرة الجزيئات في الجسم مما يؤدي إلى تلف الخلايا.

لاحظ بعض الخبراء أن مركبات الفلافونويد flavonoids الموجودة في الكاكاو تحسن أداء الذاكرة والقدرة على استيعاب المعلومات الجديدة، لذلك ينصح باستهلاك الشوكولاتة السوداء، كما أثبتت إحدى الدراسات أن محبي الشوكولاتة كانوا أكثر قدرة على حل المشكلات بطرق منطقية مقارنة بأولئك الذين يرفضون تناولها.

2- البيض: يعتبر البيض من الأطعمة المفيدة التي ينبغي إدراجها في النظام الغذائي، لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، يحتوي صفار البيض على الدهون الفوسفورية phospholipids المهمة لخلايا الجهاز العصبي المركزي.

كما يحتوي البيض على نسبة عالية من الكولين (Choline)، المادة المهمة للنشاط العقلي وتنظيم الذاكرة، إلى جانب ذلك، البيض غني بفيتامين بي B المهم للدماغ.

3- الكركم: يعرف الكركم بفوائده الصحية بفضل احتوائه على مادة الكركمي (curcumin)، ووفقا للتقرير فإن الكركمين قادر على تحسين جودة الذاكرة.

4- القهوة: تعتبر القهوة من بين أكثر المشروبات شعبية في العالم، يساعد الكافيين على تحسين أداء الجهاز العصبي المركزي، ولكن طبعا باعتدال.

5- البروكلي: بفضل احتوائه على عناصر غذائية عديدة، يطلق على البروكلي اسم "ملك الخضار الخضراء"، يحتوي هذا المنتج على نسبة هامة من الفيتامين K، الذي يساعد على تحسين جودة الذاكرة والذي يعد ضروريا لتكوين نوع مهم من الدهون في الدماغ اسمه "سفاينوليبيد"، كما ان للبروكلي تأثيرا قويا كمضاد للالتهابات والأكسدة.

6- الأفوكادو: الأفوكادو غني بأحماض أوميغا 3 وفيتامين بي 9 وفيتامينات (C.E.K)، ويضمن الاستخدام المنتظم للأفوكادو الذي يحتوي على مادة البوليفينول والفلافونويد تحسين وظائف الجسم بشكل عام.

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