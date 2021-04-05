2021/04/05 | 20:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اعتمد معلم كيمياء عراقي، طرقاً مبتكرة لتعليم مادته وايصالها الى الطلبة رغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا.ونشر موقع أخبار الأمم المتحدة التابع للمنظمة الأممية، تقريراً يتناول الطرق التي اعتمدها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معلم كيمياء عراقي يتجاوز عراقيل كورونا بـ”طرق مبتكرة” المركز الخبري الوطني.

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