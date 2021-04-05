حقوق الإنسان توجه تحذيراً للحكومة بشأن المحاضرين المجانيين

2021/04/05 | 20:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الإثنين، الحكومة من اهمال ملف المحاضرين المجانيين، فيما أكدت أن ذلك ينذر بعواقب كبيرة تمس العملية التربوية في البلاد.وذكرت المفوضية في […]

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