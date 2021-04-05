تركيا: 42 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/04/05 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإثنين، أن تركيا سجلت 42551 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قريب من أعلى معدل تسجله على الإطلاق والذي شهدته مطلع الأسبوع

ويُظهر إحصاء رويترز أن تركيا تحتل حالياً المرتبة الخامسة عالمياً بالنسبة لمعظم حالات الإصابة اليومية بناء على متوسط سبعة أيام

وارتفع عدد الإصابات منذ قرار الحكومة في مارس (آذار) تخفيف إجراءات مكافحة الفيروس وبلغ العدد رقماً قياسياً عند 44756 السبت

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأسبوع الماضي تشديد الإجراءات مجدداً بما في ذلك العودة للعزل العام بكل أنحاء البلاد خلال عطلات نهاية الأسبوع طوال شهر رمضان الذي يبدأ في 13 أبريل(نيسان)

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