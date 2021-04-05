إصابة مواطن في قضاء الميمونة والشرطة تعتقل الفاعلين

2021/04/05 | 20:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الإثنين ، إصابة احد المواطنين بجروح بليغة نتيجة اطلاق النار عليه من قبل ثلاثة اشخاص في احدى مناطق قضاء الميمونة ، .وقالت المديرية في بيان ، إنه وبعد ورود اخبار عن تعرض احد المواطنين لإصابة بليغة في (رأسه) اثر تعرضه لإطلاق العيارات النارية من قبل (3) اشخاص وذلك بسبب خلاف حصل بينهم ، تم تشكيل قوة امنية من قسم شرطة الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس والتوجه الى مكان الحادث وبعد تحديد اوصاف الفاعلين ومداهمة منازلهم تمكنت (القوة) من القاء القبض عليهم .وبينت المديرية ، بان المصاب نقل للمستشفى لتلقي العلاج ، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ./انتهى س

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