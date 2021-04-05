التربية : مشكلة المحاضرين بالمحافظات تنحصر في وزارة المالية

2021/04/05 | 20:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / اعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية حيدر فاروق ان مشكلة المحاضرين بالمحافظات تنحصر في وزارة المالية ".وقال فاروق في تصريح متلفز :" ان ملف المحاضرين مرتبط بالمحافظات وليس بالوزارة , مضيفا ان وزارة التربية بحاجة الى المحاضرين المجانيين وداعمة لهم ".واشار , الى وجود / 209 / الاف محاضر بالمجان في عموم المحافظات "./انتهى2

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