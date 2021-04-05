الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة القمح السوري من الحسكة وتهريبه

2021/04/05 | 20:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت قوات الاحتلال الأمريكي عمليات النهب المنظم للثروات السورية وأخرجت اليوم رتلاً من الشاحنات المحملة بالقمح السوري المسروق من صومعة تل علو في اليع...

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