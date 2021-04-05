"الاستثمار" في اللطيفية.. مخاوف من القضاء على الزراعة في حزام بغداد

2021/04/05 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ عام 2014 يحاول، لطيف المشهداني، العودة إلى أرضه في منطقة الكيلو 14 في اللطيفية جنوب بغداد، أحد مناطق الحزام الخصب الذي يحيط بالعاصمة العراقية، والذي تسكن في أغلب مناطقه عشائر من العراقيين العرب السنة.

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