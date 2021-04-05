مواطنون: البطاقة الوطنية مجمّدة والأسباب لدى للداخلية


مواطنون: البطاقة الوطنية مجمّدة والأسباب لدى للداخلية
2021/04/05 | 21:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     مواطنون: البطاقة الوطنية مجمّدة والأسباب لدى للداخلية بغداد – الزمان ناشد آلاف المواطنين ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الايعاز الى وزارة الداخلية لانجاز معاملات البطاقة الوطنية ، وتسريع حصول المتقدمين عليها وانهاء  معاناة تأخيرها ، منذ شهرين.

وقال ممثلون عنهم انهم راجعوا فروع دوائر الجنسية في بغداد منذ شهور، وقدموا مستمسكاتهم بقصد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون: البطاقة الوطنية مجمّدة والأسباب لدى للداخلية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطنون: البطاقة الوطنية مجمّدة والأسباب لدى للداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).

واصل القراءة على الزمان
Sponsored Links