2021/04/05 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطنون: البطاقة الوطنية مجمّدة والأسباب لدى للداخلية بغداد – الزمان ناشد آلاف المواطنين ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الايعاز الى وزارة الداخلية لانجاز معاملات البطاقة الوطنية ، وتسريع حصول المتقدمين عليها وانهاء معاناة تأخيرها ، منذ شهرين.وقال ممثلون عنهم انهم راجعوا فروع دوائر الجنسية في بغداد منذ شهور، وقدموا مستمسكاتهم بقصد […]

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